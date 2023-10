Israels Armee erneuert Aufruf an Einwohner von Gaza-Stadt zu Flucht in den Süden

Jerusalem: Die israelische Armee ist mit der Ausweitung der Bodeneinsätze in die zweite Phase des Krieges eingetreten. Laut Ministerpräsident Netanjahu soll so die islamistische Hamas zerstört und die mehr als 230 Geiseln nach Hause zurückgebracht werden. Außerdem erneuerte die israelische Armee ihre Aufforderung an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, in den Süden des Küstengebiets zu flüchten. Im Laufe des Tages sollen die humanitären Einsätze für den Gazastreifen ausgeweitet werden. Derweil sind offenbar die Internet- und Telefonverbindungen in dem Gebiet wiederhergestellt. Sie waren seit Freitagabend angesichts heftigen israelischen Beschusses unterbrochen, so dass vor allem im nördlichen Teil des Gazastreifens unter anderem keine Rettungswagen gerufen werden konnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 09:30 Uhr