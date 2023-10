Israels Armee dringt weiter in Gazastreifen ein

Gaza-Stadt: Die israelische Armee hat in der Nacht ihre Militäroperation im Gazastreifen ausgeweitet. Soldaten seien weiter in den Norden und die Mitte des Küstenstreifens vorgedrungen, hieß es. Das Militär veröffentlichte Videoaufnahmen, auf denen zu sehen war, wie sich gepanzerte Fahrzeuge zwischen Gebäuden bewegten. Zu erkennen war auch, wie Soldaten Stellungen in Häusern beziehen. Armeesprecher Hagari teilte mit, es seien zusätzliche Panzer-, Infanterie- und Artillerieeinheiten vorgerückt. Ein palästinensischer UN-Vertreter bezeichnete die Lage bei einer Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen als "die Hölle auf Erden". Auch aus dem Norden Israels wurden neue Kämpfe gemeldet. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Luftangriffe gegen Stellungen der Hisbollah im Libanon geflogen. Dabei seien Waffen und von der Terrormiliz genutzte Einrichtungen zerstört worden.

