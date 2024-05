Israels Armee birgt Leichen von Shani Louk und zwei weiteren Geiseln im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Das israelische Militär hat im Gazastreifen die Leichen der Deutsch-Israelin Shani Louk und zwei weiterer Geiseln gefunden. Armeesprecher Hagari teilte mit, dass alle drei am 7. Oktober von Terroristen der Hamas beim Supernova-Festival in der Negev-Wüste getötet und in den Gazastreifen gebracht wurden. Das Foto, das den offenbar misshandelten Körper der jungen Frau auf einem Kleinlasters zeigte, war um die Welt gegangen. Neben Louk wurden laut Militär auch die Leichen einer 28 Jahre alten Frau und die eines 58-Jährigen entdeckt. Wo die sterblichen Überreste gefunden wurden, ließ das Militär offen. Israel geht davon aus, dass immer noch etwa 100 Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden. Außerdem soll die Hamas 30 Leichen von Verschleppten in ihrer Gewalt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 19:00 Uhr