Israels Armee bereitet Plan zur "freiwilligen Ausreise" aus Gaza vor

Tel Aviv: Der israelische Verteidigungsminister Katz hat die Armee angewiesen, einen Plan zur "freiwilligen Ausreise" von Palästinensern aus dem Gazastreifen vorzubereiten. Der Plan solle allen Einwohnern des Gazastreifens, die gehen möchten, ermöglichen in jedes Land zu gehen, das sie aufnehmen will, erklärte Katz. Der Schritt folgt auf einen Vorschlag von US-Präsident Trump, zwei Millionen Palästinenser aus dem Küstenstreifen umzusiedeln. Der Plan stieß international auf Kritik. Die US-Regierung relativierte Trumps Pläne später. Außenminister Rubio sagte, das sei nicht als feindseliger Schritt gedacht, sondern ein sehr großzügigen Angebot des Präsidenten. Den USA ginge es lediglich darum, das Küstengebiet wieder bewohnbar zu machen. In dieser Zeit könnten die Palästinenser dort aber nicht leben.

