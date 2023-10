Israelkritische Demonstrationen in zahlreichen Ländern

Berlin: In zahlreichen Ländern haben tausende Menschen gegen Israel demonstriert. Proteste gab es unter anderem im Libanon, in Jordanien, Tunesien oder dem Iran - aber auch in Europa: In Athen gingen am Abend rund 10.000 Menschen auf die Straße. In Berlin-Neukölln ist es am Abend trotz eines Demonstrationsverbots wieder zu Ansammlungen und Auseinandersetzungen gekommen. In Frankfurt setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um eine pro-palästinensische Mahnwache aufzulösen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 22:45 Uhr