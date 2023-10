Israelisches Sicherheitskabinett ruft Kriegszustand aus

Tel Aviv: Das israelische Sicherheitskabinett hat den Kriegszustand ausgerufen. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Netanjahu ermöglicht dies nun auch sogenannte "weitreichende militärische Schritte". Die Zahl der Toten in Israel nach dem überraschenden Großangriff der Hamas ist unterdessen weiter gestiegen. Israelische Medien gehen mittlerweile von 500 bis 600 Opfern aus. Mehr als 2.000 Menschen wurden verletzt. Die Kämpfe gehen unterdessen weiter. - Aus dem Libanon griff heute Früh die Hisbollah-Miliz an und feuerte zahlreiche Raketen auf Israel ab. Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt. Das israelische Militär kündigte Vergeltung an. Gestern hatte die Hamas vom Gazastreifen aus überraschend angegriffen und war mit Kämpfern auf israelisches Gebiet eingedrungen. Dabei wurden zahlreiche israelische Zivilisten getötet oder verschleppt.

