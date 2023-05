Israelisches Parlament billigt umstrittene Gelder für ultraorthodoxe Juden

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt; in Alpennähe etwas Regen; 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils stark bewölkt. In Alpennähe zeitweise Regen, sonst höchstens ganz vereinzelt ein paar Tropfen. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 8 Grad. Morgen und am Freitag südlich der Donau Sonne und Wolken, vereinzelt sind an den Alpen Schauer möglich, sonst häufig sonnig. Am Samstag bayernweit viel Sonne. Höchstwerte 18 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2023 09:45 Uhr