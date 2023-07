Israelisches Parlament berät über Umbau der Justiz

Meldungsarchiv - 23.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Jerusalem: Das israelische Parlament, die Knesset, berät derzeit über einen Kernpunkt der umstrittenen Justizreform der rechtsreligiösen Regierung von Ministerpräsident Netanjahu. Es geht um ein Gesetz, durch das das Höchste Gericht des Landes künftig Entscheidungen von Volksvertretern nicht länger auf deren Angemessenheit prüfen kann. So war in diesem Jahr beispielsweise die Ernennung von Arie Deri zum Innenminister für unangemessen erklärt worden, weil dieser wegen Bestechlichkeit verurteilt worden war. So etwas wäre künftig nicht mehr möglich, sollte die Reform morgen verabschiedet werden. Tagsüber und für den Abend sind Kundgebungen sowohl von Gegnern als auch von Befürwortern des Vorhabens geplant. Netanjahu selbst kann erst später an der Sitzung teilnehmen. Er befindet sich derzeit noch im Krankenhaus, wo ihm vergangene Nacht ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 10:00 Uhr