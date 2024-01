Israelisches Militär will Fehler bei Hamas-Angriff untersuchen

Tel Aviv: Das israelische Militär bereitet nach eigenen Angaben eine Untersuchung von Fehlern im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober vor. Wie Armeesprecher Hagari sagte, sollen die Befehlskette, die Entscheidungsfindung sowie frühere Verantwortliche in den Blick genommen werden. Die Untersuchung ziele darauf ab, die Armee zu verbessern. Hagari betonte, sie sei kein Ersatz für künftige Ermittlungen von außerhalb des Militärs. Tausende Hamas-Kämpfer hatten am 7. Oktober die Grenze nach Israel gestürmt, etwa 1.200 Menschen ermordet und rund 250 Geiseln genommen. Die Armee, Geheimdienstvertreter und politisch Verantwortliche in Israel stehen heftig dafür in der Kritik, dass das Land von der Attacke derart überrascht wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 01:00 Uhr