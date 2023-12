Israelisches Militär und Hamas liefern sich heftige Kämpfe in Chan Junis

Tel Aviv: Die Gewaltspirale zwischen der israelischen Armee und der Hamas im Gazastreifen dreht sich weiter. Nach israelischen Angaben ist von einem erbitterten Häuserkampf in Chan Junis die Rede. Die Soldaten seien inzwischen ins Zentrum der Stadt vorgedrungen, heißt es. Israel vermutet dort Führungspersonen der Hamas und zahlreiche Geiseln. Auch die palästinensischen Raketenangriffe aus dem Gazastreifen dauern an. Auch aus dem Libanon gab es erneut Angriffe. - Die humanitäre Situation der Menschen im Gazastreifen wird immer schwieriger. Zehntausende Binnenflüchtlinge leben in Zelten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 18:00 Uhr