Israelisches Militär spricht von "begrenztem Vorstoß" im Gazastreifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat in der vergangenen Nacht einen Angriff im Norden des Gazastreifens ausgeführt. Wie das Militär mitteilte, ist die Aktion mit Panzern bereits wieder beendet. Dabei seien, so wörtlich, "zahlreiche Terroristen, Infrastruktur und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen" angegriffen worden. Nach Militärangaben erfolgte der zeitlich begrenzte Vorstoß, um die nächste Phase des Kampfes gegen die Hamas im Gazastreifen vorzubereiten. Israels Regierungschef Netanjahu hatte am Abend in einer Fernsehansprache bekräftigt, sein Land werde an der Bodenoffensive in dem abgeriegelten Gebiet festhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 11:00 Uhr