Israelisches Militär rückt weiter mit Panzern in Gaza vor

Gaza-Stadt: Die Hamas hat nach israelischen Angaben die Kontrolle über den nördlichen Gazastreifen verloren. Die Terroristen könnten sich dort nicht mehr verstecken, hieß es. Gleichzeitig rückt das israelische Militär offenbar weiter ins Zentrum von Gaza-Stadt vor. Der Palästinensische Rote Halbmond berichtet von Panzern in unmittelbarer Nähe des Al-Kuds-Krankenhauses. Es gebe heftigen Beschuss. Auch in der Umgebung der Al-Schifa-Klinik hat es zuletzt schwere Gefechte gegeben. Das größte Krankenhaus in Gaza musste gestern wegen Treibstoffmangels seinen Betrieb einstellen. Die WHO und die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" sprechen von "katastrophalen Zuständen" im Inneren der Klinik. Die israelische Armee kündigte an, für heute einen Fluchtkorridor in den Süden des Gazastreifens einzurichten. Dort soll heute auch der Grenzübergang Rafah wieder geöffnet sein. Damit können Menschen mit ausländischem Pass und deren Angehörige in Richtung Ägypten ausreisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 12:00 Uhr