Israelisches Militär meldet Lufthoheit über westlichen Iran

Tel Aviv: Im Krieg in Nahost hat das israelische Militär nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über den Luftraum des westlichen Iran erlangt. Ein Armeesprecher sagte wörtlich: "Teheran ist nicht länger geschützt". Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht einen massiven Angriff mit mehr als 70 Kampfjets gestartet. Bei einer Attacke auf einen Wohnkomplex wurden dem iranischen Staatsfernsehen zufolge 60 Menschen getötet, unter ihnen 20 Kinder. In Israel kamen nach Medienangaben in der Nacht durch iranische Raketen drei Menschen ums Leben. Israels Verteidigungsminister Katz drohte Teheran mit Vernichtung: Wenn das Land weiter Raketen auf zivile Ziele abfeuere, werde Teheran brennen, sagte er. Bei den gestrigen israelischen Angriffen sind nach Angaben beider Kriegsparteien neun iranische Atomwissenschaftler getötet worden.

