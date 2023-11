Israelisches Militär meldet Einkesselung von Dschabalia

Tel Aviv: Im Norden des Gazastreifens hat die israelische Armee nach eigenen Angaben die Stadt Dschabalia vollständig umstellt. Die Soldaten hätten bei ihrem Vormarsch auch drei Schächte angegriffen, in denen sich mutmaßliche Terroristen verschanzt haben sollen. In dem Ort Dschabalia nördlich von Gaza-Stadt liegt auch das größte palästinensische Flüchtlingsviertel mit über 100.000 registrierten Bewohnern. Das UN-Nothilfebüro berichtet, dass gestern schätzungsweise 25.000 weitere Mensche aus dem Norden des Gazastreifen in den Süden geflohen sind. Tausende kampieren demnach bei starken Regenfällen im Freien, weil die Notunterkünfte im Süden überfüllt sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 12:00 Uhr