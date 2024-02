Israelisches Militär legt Einsatzplan für Rafah-Offensive vor

Tel Aviv: Israel treibt die Pläne für eine Bodenoffensive im Süden des Gazastreifens voran. Die Armee hat dem Kriegskabinett ihren Plan für den Einsatz rund um die Stadt Rafah und für die Evakuierung von Zivilisten aus den Kampfgebieten vorgelegt. Regierungschef Netanjahu sagte im US-Fernsehen, die mehr als eine Million Palästinenser könnten zu ihrem Schutz in ein Gebiet weiter nördlich gehen. Weitere Details nannte er nicht. Netanjahu betonte aber: Er sehe den - so wörtlich - "totalen Sieg" in Reichweite, sobald der Einsatz beginne. Verbündete wie die USA und Deutschland hatten Israel zuletzt zur Zurückhaltung aufgerufen. Unterdessen gehen die Verhandlungen über eine Waffenruhe weiter: Eine israelische Delegation wird heute für weitere Gespräche darüber und über die Freilassung von Geiseln in Katar erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 11:15 Uhr