Israelisches Militär fängt Rakete aus dem Gazastreifen ab

Jerusalem: Das israelische Militär hat kurz vor dem Ende der Feuerpause eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen. Wie die Armee mitteilte, wurde der Angriff erfolgreich abgewehrt. Offiziell ist die Waffenruhe soeben abgelaufen. Das "Wall Street Journal" meldet allerdings unter Berufung auf ägyptische Beamte, Israel und die Hamas hätten sich auf eine Verlängerung um einen weiteren Tag verständigt. Damit würde die Feuerpause erst morgen zu Ende gehen. Dafür liegt aber bislang keine Bestätigung vor. Am Abend hatten die Islamisten sechs weitere Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Bereits am Nachmittag ließen sie zwei Israelinnen frei. Im Gegenzug konnten 30 Palästinenser israelische Gefängnisse verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 06:00 Uhr