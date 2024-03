Israelisches Militär dringt erneut in Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt ein

Gaza-Stadt: Die israelische Armee hat die Bevölkerung im Gaza-Streifen aufgefordert, das Gebiet rund um das Schifa-Krankenhaus sofort zu verlassen. Ein Armeesprecher erklärte, die Menschen sollten sich erst in Richtung Westen und dann entlang der Küste nach Süden in ein sogenanntes "humanitäres Gebiet" begeben. Hintergrund ist, dass israelische Soldaten in das Krankenhaus eingedrungen sind und dass es dort offenbar seit dem frühen Morgen Gefechte gibt. Die Armee begründete ihren Einsatz damit, dass sie Informationen habe, denen zufolge sich ranghohe Hamas-Aktivisten in dem Gebäude aufhielten. Nach israelischen Angaben wurden 80 Menschen in dem Krankenhaus festgenommen. Augenzeugen berichteten von israelischen Luftangriffen. Rund um das Gelände seien dutzende Panzer positioniert. Bereits Mitte November war die Armee in das Al-Schifa-Krankenhaus eingedrungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.03.2024 13:15 Uhr