Israelisches Militär bestreitet Schüsse auf Zivilisten

Rafah: Israel hat Schüsse auf Zivilisten in der Nähe eines Verteilungszentrums für Hilfsgüter im Gazastreifen bestritten. Das Militär teilte auf X mit, es seien Falschmeldungen verbreitet worden. Die Berichte, dass israelische Soldaten in der Nähe des Verteilungszentrums auf Zivilisten geschossen hätten, seien falsch. Vertreter des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums hatten erklärt, das Militär habe in der Nacht das Feuer auf Zivilisten eröffnet. Mindestens 31 Menschen seien getötet worden. - Die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen hat sich indessen zerschlagen: Zwar hat die Hamas einem entsprechenden Vorschlag von US-Vermittler Witkoff zugestimmt, aber auch weitere Bedingungen gestellt. Dazu gehören Änderungen am Zeitplan und eine Garantie, dass der Krieg endet. Israel und die USA wiesen das als inakzeptabel zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 20:00 Uhr