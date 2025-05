Israelisches Militär bereitet neue Großoffensive vor

Tel Aviv: Das israelische Militär hat im Gazastreifen mit den Vorbereitungen für eine neue Großoffensive begonnen. Nach Angaben des Militärs sind dafür umfangreiche Angriffe durchgeführt und Truppen mobilisiert worden. Außerdem sollen zehntausende Reservisten in den Kampf geschickt werden. In den vergangenen 24 Stunden wurden vor allem die Luftangriffe ausgeweitet. Ziel sei es, die operative Kontrolle in Gebieten des Gazastreifens zu erlangen, alle Geiseln zu befreien und die Hamas zu besiegen. Zivilisten im Norden von Gaza wurden aufgefordert, das Gebiet sofort zu verlassen. Im Süden des Küstengebiets sollen Sicherheitszonen eingerichtet werden. Dort sollen die Menschen mit Hilfsgütern versorgt werden. Wie diese verteilt werden, ist unklar. Israel blockiert seit Anfang März humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen.

