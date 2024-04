Israelisches Kriegskabinett berät über Reaktion auf iranischen Angriff

Tel Aviv: Israel hat nach dem nächtlichen Großangriff des Irans seinen Luftraum wieder geöffnet. In einigen Gegenden müssen sich die Menschen jetzt auch nicht mehr in der Nähe von Schutzräumen aufhalten. Der Iran hatte in der Nacht erstmals Israel direkt angegriffen, mit insgesamt 300 Drohnen und Raketen. Fast alle Flugkörper konnten abgefangen werden, auch durch die USA, Großbritannien und Jordanien. Insgesamt wurden nach offiziellen Angaben in Israel 31 Menschen verletzt. Ministerpräsident Netanjahu erklärte auf dem Kurznachrichtendienst X: "Wir haben abgefangen, wir haben abgewehrt. Zusammen werden wir gewinnen." Am Nachmittag kommt das israelische Kriegskabinett zusammen und will über eine Reaktion auf den iranischen Angriff beraten. In Teheran warnte Präsident Raisi Israel und dessen Verbündete vor Gegenangriffen. Die nächtliche Attacke bezeichnete Raisi als "verhältnismäßig". Die iranischen Revolutionsgarden hätten dem Erzfeind Israel eine Lektion erteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 13:00 Uhr