Israelisches Kabinett stimmt Abkommen mit Hamas zu

Jerusalem: Die israelische Regierung hat dem Abkommen über eine Waffenruhe mit der islamistischen Hamas zugestimmt. Wie das Büro von Ministerpräsident Netanjahu in der Nacht mitteilte, wird die Vereinbarung morgen in Kraft treten. Sie soll zunächst für sechs Wochen gelten. In dieser Zeit sollen 33 der Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind, freikommen. Im Gegenzug sollen in der ersten Phase fast 740 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Geplant ist außerdem, dass während der Waffenruhe pro Tag Hunderte Lastwagen Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Während dieser ersten Phase des Abkommens soll dann besprochen werden, wie es weitergeht. Gibt es keine weitere Einigung, ist es wahrscheinlich, dass die Angriffe nach den sechs Wochen wieder aufgenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 08:00 Uhr