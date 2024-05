Israelisches Kabinett lässt Büros von Al-Dschasira schließen

Tel Aviv: Israel will den arabischen TV-Sender Al-Dschasira im Land schließen. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu teilte mit, dies habe seine Regierung einstimmig beschlossen. Er sprach dabei von einem Hetz-Sender. Netanjahu hatte bereits vor mehr als einem Monat eine rasche Schließung des im Golfemirat Katar ansässigen TV-Netzwerks in Israel angekündigt. Das Parlament hatte zuvor das sogenannte Al-Dschasira-Gesetz gebilligt. Dieses ermöglicht eine Schließung ausländischer TV-Sender, wenn diese als Risiko für die Staatssicherheit eingestuft werden. Netanjahu hatte dem Sender vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs vorgeworfen, dieser habe die Sicherheit Israels beschädigt, aktiv am Massaker vom 7. Oktober teilgenommen und gegen israelische Soldaten gehetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 14:00 Uhr