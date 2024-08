Israelischer Schriftsteller Grossman erhält Heine-Preis 2024

Düsseldorf: Der israelische Schriftsteller David Grossman erhält den diesjährigen Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. Das hat Oberbürgermeister Keller am Abend bekannt gegeben. Der 70-jährige Autor sei einer der bedeutendsten Vertreter der israelischen Gegenwartsliteratur, der sich für Verständigung und Toleranz einsetze, so Keller. Mit der Auszeichnung werde ein Schaffen geehrt, das ganz in der Tradition Heinrich Heines Versöhnung und Dialog in den Mittelpunkt stelle. Grossman zeigte sich erfreut und sprach von einer guten Nachricht in einer Zeit mit so vielen schlechten Nachrichten. Der Heine-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Er zählt zu den bedeutendsten Literaturpreisen in Deutschland.

