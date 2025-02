Israelischer Präsident Herzog beklagt zynische Geiselübergabe

Tel Aviv: Der israelische Staatspräsident Herzog hat der islamistischen Hamas nach der heutigen Geiselübergabe Zynismus vorgeworfen. In sozialen Medien schrieb er, er sei froh, dass die drei Männer nach einer verabscheuungswürdigen Zeremonie endlich wieder bei ihren Familien seien. Die Hamas hatte die Freigelassenen auf einer Bühne präsentiert, sie mussten Dokumente in die Kamera halten und in ein Mikrofon sprechen. Dabei wurden sie von vermummten Schwerbewaffneten bewacht. Anschließend hat Israel im Gegenzug zahlreiche palästinensische Häftlinge entlassen. Ein Kleinbus mit acht Insassen aus einem israelischen Gefängnis im besetzen Westjordanland ist mittlerweile in Ramallah eingetroffen. Mehrere Busse haben ein Gefängnis im Süden Israels verlassen. Insgesamt sollen heute 369 palästinensische Häftlinge freikommen.

