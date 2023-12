Israelischer Minister für Wiederbesiedlung des Gazastreifens

Tel Aviv: Ein rechtsextremer israelischer Minister setzt sich für eine israelische Wiederbesiedlung des Gazastreifens nach dem Krieg ein. Finanzminister Smotrich sagte dem israelischen Armeesender wörtlich: "Wenn Israel richtig vorgeht, wird es eine Abwanderung von Palästinensern geben, und wir werden im Gazastreifen leben." Auf der Plattform X, früher Twitter, äußerte Smotrich zudem die Einschätzung, dass die Palästinenser inzwischen auch von sich aus gehen wollten, weil sie im Gazastreifen seit 75 Jahren in einem Getto und in Leid leben. Aus Sorge vor einer Massenflucht haben sowohl Ägypten, als auch Jordanien die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem umkämpften Gazastreifen abgelehnt. Das hat auch mit der Befürchtung zu tun, dass daraus am Ende eine dauerhafte Vertreibung werden könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 12:00 Uhr