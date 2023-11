Israelischer Militäreinsatz im Al Shifa-Krankenhaus sorgt für Protest

Gaza-Stadt: Die Erstürmung des Al-Shifa-Krankenhauses durch die israelische Armee hat international für Entrüstung gesorgt. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, meinte, der israelische Militäreinsatz sei völlig inakzeptabel. Selbst wenn Gesundheitseinrichtungen vom Gegner für militärische Zwecke genutzt würden, gälten die Grundsätze des humanitären Völkerrechts. Demnach müssten Zivilisten geschützt werden. Israel vermutet eine Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas unter dem Al-Shifa-Krankenhaus. Das Militär sprach von einem präzisen und gezielten Einsatz in dem Krankenhaus. Der UN-Nothilfekoordinator Griffiths forderte ein Ende des - so wörtlich - Gemetzels im Gazastreifen. In einem Zehn-Punkte-Plan verlangte er unter anderem eine Feuerpause, die Öffnung weiterer Grenzübergänge für humanitäre Hilfen sowie die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln.

