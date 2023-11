Israelischer Luftangriff im Süden des Gazastreifens fordert mehrere Tote

Gaza: Bei einem Luftangriff der israelischen Armee in Chan Junis sind Berichten zufolge 26 Menschen getötet worden. Die Streitkräfte hatten die Bewohner der Stadt gewarnt, sich in Richtung Westen in Sicherheit zu bringen. Ein Berater von Ministerpräsident Netanjahu hatte erklärt, man wolle nicht, dass Zivilisten ins Kreuzfeuer geraten. Die Armee müsse in die Stadt eindringen, um Hamas-Kämpfer aus unterirdischen Tunneln und Bunkern zu vertreiben. Chan Junis hat mehr als 400.000 Einwohner, in den vergangenen Wochen waren Hunderttausende Palästinenser aus dem umkämpften Norden dorthin geflohen. - Derweil soll ein Marsch von Angehörigen der von der Hamas verschleppten Geiseln heute Jerusalem erreichen. Der Demonstrationszug für die Freilassung der Geiseln soll am Nachmittag mit einer Kundgebung vor dem Büro Netanjahus enden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 08:45 Uhr