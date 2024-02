Israelischer Botschafter in Deutschland wird bedrängt

Berlin: Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, ist offenbar von propalästinensischen Aktivisten bedrängt worden. Die Berliner Polizei ermittelt zu dem Vorfall. Medien berichten Prosor sei bei einem privaten Termin abgefangen worden. Dabei wurde ihm demnach gedroht und vorgeworfen, Blut an den Händen zu haben. Prosor schrieb auf dem Nachrichtendienst X: Die deutsche Demokratie werde benutzt und missbraucht, um zu Gewalt und Hass aufzustacheln. Diese Aktionen würden Israel nur in seiner Entschlossenheit bestärken. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Wegner verurteilte den Angriff. Israel wird von Kritikern vorgeworfen, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Israel weist das entschieden zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 07:00 Uhr