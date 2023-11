Israelische Truppen bekämpfen Hamas-Extremisten in Gaza-Tunneln

Gaza-Stadt: Das israelische Militär setzt seine Kämpfe im Gaza-Streifen weiter fort. Nach eigenen Angaben lag der Fokus in der Nacht darauf, das Tunnelsystem der islamistischen Hamas zu zerstören. Dazu setzten Spezialeinheiten Sprengsätze ein. Von Hamas-Seite hieß es, ihre Kämpfer hätten den israelischen Truppen schwere Verluste zugefügt. Israelische Panzer seien auf starken Widerstand von Kämpfern gestoßen, die das Tunnelnetz für Angriffe aus dem Hinterhalt nutzten. Zudem feuerte die Hamas am späten Abend wieder Raketen auf Israel ab. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu bekräftigte unterdessen in einer Fernsehansprache, dass eine Waffenruhe ausgeschlossen ist, bis die von der Hamas verschleppten Geiseln wieder frei sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 10:00 Uhr