Israelische Staatsanwaltschaft kündigt Untersuchung von Luftangriff auf Rafah an

Tel Aviv: Die oberste israelische Militärstaatsanwältin Tomer-Jeruschalmi hat den Luftangriff auf Rafah mit vielen zivilen Toten als sehr schwerwiegend bezeichnet. Die Einzelheiten werden ihren Angaben zufolge noch untersucht. Man bedaure aber jeglichen Schaden an - so wörtlich - "Nichtkombattanten" während des Krieges. Bei einem israelischen Luftangriff sind nach Hamas-Angaben 45 Menschen in einem Flüchtlingslager getötet worden. Die Gesundheitsbehörde sprach von einem abscheulichen Massaker. Auch mehrere arabische Staaten verurteilten den Angriff auf das Zeltlager. Das ägyptische Außenministerium sprach von einem neuen und eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht. Das jordanische Außenministerium bezeichnete den jüngsten Angriff als, Zitat, "abscheuliches Kriegsverbrechen der israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen". Der Vermittlerstaat Katar forderte die internationale Gemeinschaft auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2024 14:00 Uhr