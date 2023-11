Israelische Soldaten finden Leiche einer Geisel nahe dem Schifa-Krankenhaus

Gaza: Fast sechs Wochen nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel haben Soldaten nahe dem Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel geborgen. Die tote Frau sei in einem Nebengebäude des Hospitals entdeckt worden, teilte das israelische Militär mit. In dem Gebäude seien auch Waffen wie Maschinenpistolen und Panzerfäuste gefunden worden. Bei ihrem Einsatz in der größten Klinik des Küstenstreifens fanden die israelischen Streitkräfte demnach auch Kommando- und Kontrollzentren. Was damit konkret gemeint ist, ließ ein Militärvertreter offen. Unklar blieb auch, ob es sich dabei um die von der Armee unter dem Krankenhaus vermutete Kommandozentrale der palästinensischen Islamistenorganisation handelt. Die Hamas bestreitet die Existenz einer solchen Basis unter der Klinik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 06:00 Uhr