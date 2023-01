Israelische Regierung Familien von palästinensischen Attentätern Sozialleistungen streichen

Nachrichtenarchiv - 29.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Nach zwei palästinensischen Terroranschlägen im Ostteil der Stadt und zwei mutmaßlich geplanten Attentaten hat Israels Premier Netanjahu eine härtere Gangart gegenüber Familien der Angreifer angekündigt. Wie das israelische Sicherheitskabinett mitteilte, habe man sich darauf geeinigt, den Angehörigen die Sozialhilfe zu streichen. Zudem werde die Regierung darüber beraten, den Betroffenen ihre israelischen Ausweise zu entziehen. Bei einem blutigen Angriff vor einer Synagoge waren am Freitagabend sieben Menschen getötet worden. Am Samstagmorgen eröffnete dann ein 13-jähriger Palästinenser das Feuer auf Passanten in der Nähe der Ost-Jerusalemer Altstadt und verletzte zwei Israelis. Bei zwei Vorfällen im Westjordanland sollen Bewaffnete gestern Abend außerdem versucht haben, weitere Angriffe auf israelische Staatsbürger zu verüben. Beide Vorhaben seien aber misslungen, so die israelischen Sicherheitsbehörden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2023 10:00 Uhr