Israelische Regierung entlässt Geheimdienstchef

Jerusalem: Im Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 wird der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, entlassen. Die Regierung stimmte dem Vorschlag von Ministerpräsident Netanjahu zu. Schon die Ankündigung hatte Sonntagabend Massenproteste ausgelöst. Auch in der Nacht demonstrierten tausende. Das Verhältnis zwischen Netanjahu und Bar gilt seit langem als zerrüttet, auch weil Ermittlungen gegen den Regierungschef und dessen Umfeld laufen. Im Untersuchungsbericht zum Terrorangriff der Hamas räumt Bar ein, der Geheimdienst habe sich sowohl in der Nacht des 7.Oktober als auch in den Jahren davor falsch verhalten. Es ist aber auch von einer verfehlten Politik der Regierung Netanjahu die Rede, die ein Klima geschaffen habe, das zu dem Angriff führte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2025 02:00 Uhr