Israelische Regierung bringt Nationalgarde zum Einsatz bei Unruhen auf den Weg

Meldungsarchiv - 02.04.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Jerusalem: In Israel wird eine neue Nationalgarde geschaffen. Die Regierung kommt damit einer Forderung des ultra-rechten Sicherheitsministers Ben-Gvir nach. Die Truppe soll nach seinen Plänen knapp 2.000 Mann stark sein und bei arabischen Unruhen eingesetzt werden. Den Plänen zufolge sind potentielle Einsatzorte die arabischen Gemeinden in Israel und das Grenzgebiet zum palästinensischen Westjordanland. Kritik kam von Israels Polizeichef Shabtai- Er sagte, die Trennung der neuen Nationalgarde von der Polizeihierarchie könne auch die Sicherheit der Bürger beeinträchtigen. Oppositionelle werfen Ben-Gvir vor, er wolle die neue Truppe, um bei Demonstrationen gegen die umstrittene Justizreform vorgehen zu können. Die genauen Befugnisse der Nationalgarde sollen in den nächsten drei Monaten in einem Ausschuss unter Beteiligung aller Sicherheitsbehörden erarbeitet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 21:00 Uhr