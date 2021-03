Israelische Regierung beschließt weitere Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: Die israelische Regierung hat weitere Corona-Lockerungen beschlossen. Wie sie am Abend mitteilte, dürfen Restaurants ab heute wieder öffnen. Den Innenbereich der Gaststätten dürfen jedoch nur Gäste mit Grünem Impfpass betreten. Für nicht-Geimpfte sei lediglich der Außenbereich zugänglich, heißt es. Studierende, die bereits geimpft wurden, dürfen ebenfalls zurück auf den Campus. Abstands- und Hygieneregeln gelten aber weiterhin für alle Bürger des Landes. Die Impfkampagne in Israel zählt zu den schnellsten weltweit. In dem Land mit gut neun Millionen Einwohnern bekamen bislang mehr als 4,9 Millionen Menschen eine Erst- und rund 3,7 Millionen auch eine Zweitimpfung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 22:15 Uhr