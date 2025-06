Israelische Marine stoppt Gaza-Hilfsschiff mit Greta Thunberg

Jerusalem: Die israelische Marine hat das pro-palästinensische Hilfsschiff "Madleen" vor seinem Eintreffen im Gazastreifen gestoppt. Wie das Außenministerium am frühen Morgen auf der Plattform X mitteilte, wird das Segelschiff zur israelischen Küste geschleppt. Die Aktivisten sollten nach Hause zurückkehren. Dazu gehören unter anderen die Schwedin Greta Thunberg und die Deutsche Yasemin Acar. Weiter heißt es, die Hilfsgüter an Bord würden nun über - so wörtlich - "echte Hilfskanäle" in den Gazastreifen gebracht. Zuvor hatte die für die Aktion verantwortliche Organisation "Freedom Flotilla Coalition" erklärt, dass der Kontakt zur Besatzung des Hilfsschiffs abgebrochen sei. Die "Madleen" transportiert den Angaben zufolge eine symbolische Menge an Hilfsgütern, darunter Reis und Babynahrung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 07:00 Uhr