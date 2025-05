Israelische Luftwaffe bombardiert Ziele in Damaskus

Damaskus: Israel hat nach eigenen Angaben Ziele nahe des syrischen Präsidentenpalastes in Damaskus mit Kampfflugzeugen angegriffen. Zuvor hatte Verteidigungsminister Katz erklärt, Israel werde mit Härte reagieren, wenn die neue syrische Regierung die drusische Minderheit im Land nicht schützt. Israel sieht sie als Verbündete. Zu Beginn der Woche hatten in einem Vorort von Damaskus Kämpfe zwischen regierungsnahen Milizen und drusischen Bewaffneten begonnen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden binnen zwei Tagen mehr als hundert Menschen getötet. In Syrien leben etwa 700.000 Menschen, die der aus dem Islam hervorgegangenen religiösen Minderheit angehören.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2025 06:00 Uhr