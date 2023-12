Israelische Kampfjets feuern auf den Gazastreifen

Tel Aviv: Israelische Kampfjets fliegen nach Militärangaben wieder Angriffe auf den Gazastreifen. Damit ist die Waffenruhe nach einer Woche beendet. Nach Angaben der Hamas sind bei Attacken auf Rafah im Süden des Küstenstreifens mindestens sechs Menschen getötet worden. Ein palästinensischer Arzt berichtet zudem von zwei Toten im Norden in der Stadt Gaza. Vor ihren Angriffen hatte die Armee der Hamas vorgeworfen, sie habe die Feuerpause gebrochen. Das israelische Luft-Abwehrsystem habe am Morgen eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefangen. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Waffenruhe endete offiziell um 6 Uhr unserer Zeit. Noch die ganze Nacht über hatten Vermittler an einer Verlängerung gearbeitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 08:00 Uhr