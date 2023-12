Israelische Großoffensive treibt Zehntausende in die Flucht

Gaza: Eine israelische Großoffensive hat im Zentrum des dicht besiedelten Gazastreifens eine Massenflucht ausgelöst. Die Vereinten Nationen sprechen von mehr als 150.000 Menschen. Sie wüssten nicht, wohin sie gehen sollen, erklärte das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. Die israelische Armee hatte angesichts vorrückender Panzer zum Verlassen der Kampfgebiete aufgefordert. Die UN-Organisation spricht von gewaltsamer Vertreibung. Viele Menschen, die zuvor bereits aus dem Norden in die Mitte des Gazastreifens geflohen waren, versuchten sich in der bereits völlig überfüllten Stadt Deir al-Balah in Sicherheit zu bringen. Ungeachtet internationaler Aufforderungen zur Mäßigung hat Israel den Einsatz seiner Bodentruppen kurz vor Weihnachten verstärkt, der Fokus liegt derzeit auf dem Zentrum des Gazastreifens.

