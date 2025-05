Israelische Großoffensive im Gazastreifen sorgt weiter für Kritik

Brüssel: Israels neue Großoffensive im Gazastreifen gegen die Hamas hat international Kritik ausgelöst. EU-Ratspräsident Costa schrieb auf der Plattform X, die Bevölkerung werde mit erdrückender, unverhältnismäßiger militärischer Gewalt angegriffen. Die israelische Regierung müsse die Blockade jetzt aufheben und den Zugang für humanitäre Hilfe gewährleisten. Ähnlich äußerte sich UN-Generalsekretär Guterres, der die Lage der Palästinenser als unmenschlich bezeichnet. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, das aktuelle Vorgehen der israelische Armee könne das Leben der verbliebenen Hamas-Geiseln - darunter auch Deutsche - gefährden. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte Israel seine neue Großoffensive im Gazastreifen angekündigt. Die Terrororganisation Hamas signalisierte indes, an den Verhandlungstisch zurückkehren zu wollen.

