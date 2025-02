Israelische Geiseln berichten von Folter

Tel Aviv: Die gestern freigelassenen israelischen Geiseln sind während ihrer Gefangenschaft eigenen Angaben zufolge von der Hamas gefoltert worden. Nach den ersten Schilderungen waren die mehr als 16 Monate in der Gewalt der Islamisten sehr hart, es gab demnach auch körperliche Misshandlungen. Einer der gestern Freigekommenen berichtete, er sei bei Verhören durch die Hamas gefoltert worden. Ein anderer Mann habe während der Gefangenschaft Dutzende Kilogramm Gewicht verloren und sei kaum medizinisch versorgt worden. Gestern waren erneut drei Männer gemäß der Waffenruhe-Vereinbarung im Austausch gegen 369 inhaftierte Palästinenser freigelassen worden. Sie waren die meiste Zeit in Tunneln in Chan Junis im Süden des Gazastreifens festgehalten worden, nur wenige hundert Meter von ihren Häusern im Kibbuz Nir Oz entfernt.

