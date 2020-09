Israelische Behörden melden neuen Corona-Rekord

Kinder in Deutschland sind nicht so zufrieden wie in Nachbarländern

Köln: Die Lebenszufriedenheit von Kindern in Deutschland ist geringer als in anderen Industriestaaten. Das besagt eine aktuelle Studie von Unicef. Demnach gaben 75 Prozent der Mädchen und Jungen hierzulande an, mit ihrem Leben sehr zufrieden zu sein. In den Niederlanden sind es 90 Prozent, in der Schweiz 82 Prozent und in Frankreich 80 Prozent. Der niedrigste Wert wurde mit 53 Prozent in der Türkei gemessen. Besonders kritisch im Ländervergleich bewerten deutsche Kinder ihre Fähigkeit, Freundschaften zu schließen. Und die Heranwachsenden finden sich hierzulande auch häufiger zu dick oder zu dünn als anderswo. Für die Studie hat Unicef das Wohlbefinden von Kindern in 41 Ländern untersucht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2020 09:00 Uhr