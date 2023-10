Israelische Behörden bestätigen Tod der Deutsch-Israelin Shani Louk

Jerusalem: Die seit dem Überfall von Hamas-Terroristen auf den Süden Israels vermisste Deutsch-Israelin Shani Louk ist tot. Das bestätigte das israelische Außenministerium. Die Familie der jungen Frau hatte in den vergangenen Wochen wiederholt die Bundesregierung um Hilfe bei der Befreiung gebeten. Wie sich inzwischen herausstellte, wurde Shani Louk nicht von der Hamas verschleppt, sondern starb direkt am 7.Oktober, als Angehörige der islamistischen Terrororganisation ein Musikfestival im Osten Israels überfielen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat der Familie inzwischen sein Mitgefühl ausgesprochen. - Die israelische Armee ist heute nochmal weiter in den Gaza-Streifen vorgedrungen. Nach Darstellung des von der Hamas geleiteten Gesundheitsministeriums sind seit Beginn des Krieges mehr als 8.300 Menschen im Gazastreifen getötet worden, fast 2.000 würden noch vermisst, mehr als 21.000 Zivilisten seien verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 14:00 Uhr