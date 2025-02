Israelische Armee zieht sich aus Netzarim-Korridor zurück

Gaza: Nach der Freilassung weiterer Hamas-Geiseln hat sich die israelische Armee vollständig aus dem sogenannten Netzarim-Korridor zurückgezogen. Dieser teilt den Gazastreifen in eine nördliche und eine südliche Hälfte. Sowohl die Hamas als auch eine anonyme Quelle bei den israelischen Sicherheitskräften bestätigten den Rückzug. Dieser war Teil der zwischen der Hamas und Israel vereinbarten Waffenruhe. Damit könnten nun noch deutlich mehr Palästinenser als bisher in ihre großteils zerstören Wohnorte im Norden zurückkehren. Sie waren wegen des Krieges in den Süden des Gazastreifens vertrieben worden. Die Hamas hatte gestern drei weitere israelische Geiseln freigelassen. Im Gegenzug setzte Israel rund 180 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 13:00 Uhr