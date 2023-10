Israelische Armee will Bodeneinsatz im Gazastreifen in der Nacht ausweiten

Jerusalem: Die israelische Armee wird nach eigenen Angaben ihren Einsatz von Bodentruppen im Gazastreifen in der Nacht ausdehnen. Entsprechend hat sich ein Armeesprecher am Abend geäußert. Die Bewohner der Stadt Gaza seien aufgerufen, sich in den Süden des Küstenstreifens zu bewegen. Nach Darstellung des militärischen Arms der Hamas gibt es bereits an zwei verschiedenen Orten im Norden und im Zentrum des Gazastreifens israelische Bodeneinsätze. Zuvor hatte die israelische Armee bereits ihre Luftangriffe verstärkt. UN-Generalsekretär Guterres warnte angesichts der Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen vor einer beispiellosen Lawine menschlichen Leids.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 02:00 Uhr