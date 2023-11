Israelische Armee verkündet Teilung des Gazastreifens

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Gazastreifen geteilt. Ein Sprecher berichtete am Abend, die Streitkräfte hätten Gaza-Stadt von der Südküste her eingekreist. Es gebe jetzt einen nördlichen und einen südlichen Teil des Palästinensergebiets. Zivilisten soll es jedoch weiter möglich sein, vom Norden in den Süden zu gelangen, so die Armee. Sie spricht von einer bedeutenden Phase im Kampf gegen die extremistische Hamas. Die Angriffe der israelischen Bodenkräfte konzentrieren sich derzeit auf den Nordteil. Dort werden die wichtigsten Stellungen und der Schwerpunkt des unterirdischen Hamas-Netzwerks vermutet. Im Süden halten sich bereits hunderttausende palästinensische Flüchtlinge aus dem Norden auf. Am Abend fielen im gesamten Gazastreifen wieder Internet- und Telefonverbindungen aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 21:00 Uhr