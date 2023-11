Israelische Armee umzingelt Gaza-Stadt

Tel Aviv: Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben die Stadt Gaza umstellt. Ein Sprecher erklärte, die Soldaten griffen dort Posten der Hamas an und würden Terroristen in direkten Kämpfen - so wörtlich - eliminieren. Gaza ist die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Israel hatte in den vergangenen Tagen seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt und mehr Bodentruppen entsandt. In den Kliniken des Küstenstreifens herrschen mittlerweile immer dramatischere Zustände.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 03:00 Uhr