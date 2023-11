Israelische Armee umzingelt Gaza-Stadt

Tel Aviv: Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben die Stadt Gaza umstellt. Ein Sprecher erklärte, die Soldaten griffen dort Posten der Hamas an und würden Terroristen in direkten Kämpfen - so wörtlich - eliminieren. Gaza ist die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Israel hatte in den vergangenen Tagen seine Angriffe in der Region verstärkt und auch immer mehr Bodentruppen in das von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Palästinensergebiet eindringen lassen. Unterdessen hat das von den Republikanern dominierte US-Repräsentantenhaus für neue Hilfen in Höhe von gut 14 Milliarden Dollar für Israel gestimmt. Der Gesetzentwurf hat aber keine Chance, den von den Demokraten kontrollierten Senat zu passieren, weil humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und weitere Unterstützung für die Ukraine fehlen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 01:00 Uhr