Israelische Armee umzingelt Gaza-Stadt

Tel Aviv: Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die Stadt Gaza eingekesselt. Die Soldaten würden von dort aus Posten der islamistischen Hamas angreifen, heißt es. Dabei würden, Zitat, Terroristen in direkten Kämpfen eliminiert. Konkret sollen es allein heute 130 sein. Zerstört wurden demnach auch Militäranlagen, Infrastruktur der Hamas sowie zahlreiche Waffen. Insgesamt habe die israelische Armee seit Kriegsbeginn mehr als 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Israel hatte in den vergangenen Tagen seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt und mehr Bodentruppen entsandt. In den Kliniken des Küstenstreifens herrschen mittlerweile immer dramatischere Zustände. Ein leitender Arzt berichtete von Operationen, die ohne Betäubung durchgeführt werden. Andere könnten nur mittels Handylicht stattfinden. Außerdem fehle es an Schmerzmitteln und Antibiotika, so der Mediziner weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 21:15 Uhr