Israelische Armee umzingelt Gaza

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Gaza umstellt - die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Der Ort sei der Brennpunkt der Terrororganisation Hamas, erklärte am späten Abend ein Militärsprecher. Vor knapp einer Woche hatte Israel eine neue Phase des Krieges eingeläutet und die Einsätze am Boden deutlich ausgeweitet. Unterdessen blockiert ein politischer Streit in den USA neue Hilfe für Israel. Das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus hat zwar ein Paket im Wert von gut 14 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht. Die Unterstützung ist aber an Bedingungen geknüpft, was bei den Demokraten und Präsident Biden auf Widerstand trifft. Das Hilfspaket hat deswegen kaum eine Chance, auch vom demokratisch kontrollierten Senat beschlossen zu werden und in Kraft zu treten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 03:00 Uhr